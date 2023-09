Inter, con la Real Sociedad la difesa ha un volto nuovo: probabile formazione – Sky

Oltre al cambio forzato a centrocampo Inzaghi pensa di apportare modifiche anche in difesa per la sfida contro la Real Sociedad. Di seguito la probabile formazione dell’Inter per il debutto in Champions League.

PROBABILE FORMAZIONE – Tornano le magiche notti di Champions League, dopo l’ultimissima e sensazionale della scorsa stagione, quando l’Inter si confrontò in finale col Manchester United. Quest’oggi la squadra di Simone Inzaghi ripartirà dalla Real Sociedad, per il primo turno della fase a gironi del Gruppo D. Nella mattinata di oggi i nerazzurri hanno effettuato una sessione di risveglio muscolare, senza rifinitura sul campo. Come spiegs Matteo Barzaghi, dunque, l’allenatore piacentino non ha ancora comunicato le scelte tattiche ai suoi uomini. Quest’ultimo tassello verrà posto nel pomeriggio, prima di partire in direzione stadio. Comunque, secondo il giornalista di Sky Sport 24, nella formazione titolare dell’Inter vista finora in campo sono previsti alcuni cambi. Come l’attesissimo esordio di Benjamin Pavard, che sarà in campo dal 1′ al posto di Matteo Darmian. Persiste il ballottaggio tra Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi per la sinistra della difesa. Certezza al centro, invece, per la titolarità di Stefan De Vrij. Di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi per Real Sociedad-Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.