Real Sociedad devastante in 21′: travolto il Benfica prima dell’Inter

La quarta giornata del Gruppo D di Champions League è iniziata con Real Sociedad-Benfica, in anticipo alle 18.45: 3-1 il risultato in favore dei baschi, che scappano a +3 sull’Inter in attesa della partita della squadra di Inzaghi a Salisburgo.

QUASI FATTA – La Real Sociedad attende il risultato di Red Bull Salisburgo-Inter per capire se è già qualificata da stasera agli ottavi di Champions League. I baschi ottengono la terza vittoria consecutiva, dopo il pari proprio contro l’Inter all’esordio, superando 3-1 il sempre più modesto e ultimo Benfica. Bastano neanche sei minuti per sbloccare il risultato: tiro-cross di controbalzo di Aihen Munoz e da due passi Mikel Merino corregge in rete. C’è un check per verificare la posizione dell’autore del gol, ma è regolare. Su una follia di Florentino Luis (sostituito poi per disperazione al 31′) retropassaggio a innescare Mikel Oyarzabal davanti ad Anatoliy Trubin, facile conclusione e raddoppio. La Real Sociedad segnerebbe subito dopo il terzo, ma sul rimpallo fra Merino e Trubin il centrocampista tocca di mano e il VAR annulla. Il 3-0 è però solo rimandato al 21′, con una gran conclusione di Ander Barrenetxea all’incrocio imparabile per Trubin. Nicolas Otamendi compie un disastro e fa fallo su Oyarzabal, regalando un rigore. Dal dischetto va Brais Mendez per fare quattro gol in altrettante giornate, spiazza Trubin ma prende il palo. Otamendi a inizio ripresa serve Rafa Silva in area che accorcia (49′), ma è solo il gol della bandiera per il Benfica (eliminato). La Real Sociedad gestisce e ipoteca ormai la qualificazione.