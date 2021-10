Precedenti Inter-Udinese, Adriano inarrestabile: gol memorabile a Spalletti!

Inter-Udinese si giocherà oggi a pranzo alle 12.30. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi la sfida in programma a San Siro è valida per l’undicesima giornata della Serie A 2021/2022. Ecco i precedenti in casa contro i bianconeri.

I PRECEDENTI – Inter-Udinese di questo pomeriggio sarà la sfida numero novantasette tra le due squadre in Serie A. In casa dei nerazzurri la quarantanovesima. Nei precedenti in casa l’Inter ha conquistato ventisette vittorie e undici pareggi. Dieci i successi dell’Udinese. Nell’ultima sfida giocata a San Siro il 23 maggio 2021 i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto per 5-1. In quella che è stata una passerella al termine di uno straordinario campionato a segno Ashley Young, Christian Eriksen, Lautaro Martinez, Ivan Perisic e, per l’ultima volta, Romelu Lukaku su rigore. Sempre dal dischetto il gol della bandiera di Roberto Pereyra, poi consegna della coppa in campo.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Udinese rappresenta l’occasione di confermarsi dopo la vittoria di Empoli. La sfida con i bianconeri fa inevitabilmente pensare ad Adriano. Torniamo quindi al 17 ottobre 2004 e al successo per 3-1 contro i friulani guidati allora da Luciano Spalletti. Protagonista del match è stato Adriano con una doppietta nel primo tempo. Il primo gol dopo 8′ con una splendida punizione e il secondo – indimenticabile – con un coast to coast quattro minuti più tardi partendo dalla sua trequarti e distruggendo tutti gli avversari. Di Stefano Mauri a inizio ripresa il gol a riaprire il match con Christian Vieri a chiudere definitivamente la sfida sei minuti più tardi.

Questo il secondo gol realizzato dall’Imperatore in Inter-Udinese nel video YouTube pubblicato dal club nerazzurro sul proprio canale ufficiale.