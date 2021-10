Inter-Udinese, c’è da riprendersi il Meazza in Serie A a -7 dal derby

Inter-Udinese apre la domenica di Serie A alle 12.30. I nerazzurri tornano al Meazza, dove in campionato non vincono da un mese, in un turno dove c’è quantomeno da mantenere intatto il distacco prima del derby.

MINI-SERIE – Inter-Udinese si può cominciare a raccontare partendo dal… Bologna. Cosa c’entrano i rossoblù? Semplice: dopo il 6-1 del 18 settembre i nerazzurri non hanno più vinto in casa in Serie A. Dato forzato dal fatto di aver giocato appena due partite (perché in questo avvio di stagione si è quasi sempre andati in trasferta), ma in 2-2 contro l’Atalanta e soprattutto l’1-1 contro la Juventus in crisi hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. Oggi è un’occasione da sfruttare: vincendo si guarderebbero con più calma il derby campano Salernitana-Napoli (ore 18) e soprattutto il big match Roma-Milan (ore 20.45). C’è da arrivare alla stracittadina di domenica prossima quantomeno a -7, per poi puntare a iniziare ad accorciare la classifica.

SI CAMBIA ANCORA? – La settimana in arrivo, a partire da Inter-Udinese, dirà tanto sulla stagione della squadra di Simone Inzaghi, fra Sheriff e Milan. Anche per questo non si escludono nuove sorprese di formazione, per esempio una panchina per il fresco di rinnovo Lautaro Martinez. Dopo che a Empoli hanno fatto bene Danilo D’Ambrosio e Alexis Sanchez oggi potrebbe essere la volta di vedere dal 1′ Andrea Ranocchia, Denzel Dumfries e Joaquin Correa. Sulle scelte resta ancora un po’ di incertezza, visto che il tecnico (di ritorno dalla squalifica) non ha parlato alla vigilia. Luca Gotti ritrova invece Gerard Deulofeu e in attacco ha la certezza Beto (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 11 il vero countdown a Inter-Udinese: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).