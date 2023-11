Precedenti Inter-Frosinone: percorso pressoché netto due volte

Inter-Frosinone si giocherà alle 20.45 e i precedenti sorridono ai nerazzurri. Il numero di partite già giocate è molto basso, ma c’è comunque una lunga striscia positiva.

I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Frosinone numero 3 in casa. Con 2 vittorie su 2 nelle altre partite, entrambe senza prendere gol. La prima in assoluto fu anche lì di domenica sera a novembre, il 22 nel 2015, con un facile 4-0 sulla matricola giallazzurra all’esordio in Serie A. A segno nel primo tempo Jonathan Biabiany al 29′, poi nella ripresa raddoppia Mauro Icardi (53′) e nel finale dilagano Jeison Murillo all’87’ e Marcelo Brozovic al 92′. Un volto familiare nell’Inter vittoriosa invece 3-0 il 24 novembre 2018, qui di sabato sera. È Lautaro Martinez, che firma il momentaneo raddoppio al 57′. In mezzo due gol di Keita Baldé Diao, in una delle pochissime serate liete per il senegalese. Nella circostanza Luciano Spalletti aveva fatto turnover in vista della Champions League.

PERCORSO NETTO O QUASI – L’Inter ha sempre vinto sul Frosinone, anche in trasferta: 4 su 4. Il 9 aprile 2016 era un anticipo di sabato pomeriggio, con lo 0-1 deciso da Icardi a un quarto d’ora dalla fine su colpo di testa. L’ex capitano è titolare anche il 14 aprile 2019, quando già la sua posizione era crollata. Tanto che, dopo il vantaggio di Borja Valero, viene assegnato un rigore che non va lui a tirare bensì Ivan Perisic, al termine di una breve discussione fra i due (senza problemi, con Icardi primo a festeggiare col compagno a seguito della realizzazione). Chiude i conti Matias Vecino nel recupero ma per vincere 1-3, visto che in mezzo aveva segnato Francesco Cassata. Questo, a oggi, è l’unico gol del Frosinone. Come computo generale 11 gol fatti e 1 subito nei 4 precedenti tra Inter e Frosinone.