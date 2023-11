Per Lautaro Martinez Inter-Frosinone (quasi) 5 anni dopo: da 2 a 116

Lautaro Martinez torna a giocare in Inter-Frosinone quasi cinque anni dopo la prima (e per ora ultima) volta. Stasera (ore 20.45) il capitano nerazzurro punta a ripetersi.

QUANTO TEMPO – Dopo la partenza in panchina contro il Salisburgo (che non gli ha impedito di essere MVP della gara), Lautaro Martinez tornerà titolare in Inter-Frosinone. Ritrovando così i ciociari quasi cinque anni dopo l’ultima volta. Per la precisione 1.813 giorni dopo. Il capitano nerazzurro sfidò infatti i canarini il 24 novembre 2018, sempre a San Siro. E quello è il primo e finora unico precedente del numero 10 contro il Frosinone. Un precedente decisamente positivo, del resto.

SECONDA VOLTA – Inter-Frosinone del 24 novembre 2018 era appena l’ottava presenza di Lautaro Martinez in nerazzurro. E in quell’occasione il Toro segnò la sua seconda rete in maglia Inter. Con la specialità della casa. Ossia una grande incornata di testa, esattamente come la prima volta (contro il Cagliari il 29 settembre 2018). Oggi invece le cose sono leggermente cambiate.

PERCORSO COMPLETO – Stasera Lautaro Martinez scenderà in campo in Inter-Frosinone con la fascia da capitano al braccio. E con un tabellino di 253 presenze, 116 gol e 5 trofei in nerazzurro. Numeri che testimoniano lo straordinario percorso di crescita dell’argentino in questo lustro. In cui è passato dall’essere un giovane di belle promesse al leader supremo dell’Inter. Che contro il Frosinone punterà a proseguire il trend aperto a novembre 2018, chiudendo in bellezza questa porzione di stagione, che l’ha visto premiato come miglior giocatore di ottobre della Serie A.