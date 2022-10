Precedenti Fiorentina-Inter: al Franchi il petto diventa mano, poi tre vittorie

Fiorentina-Inter si giocherà domani alle 20.45 e i precedenti non sorridono certo ai nerazzurri. Tuttavia, dopo uno dei più grandi scandali arbitrali da quando esiste il VAR, la situazione ha iniziato a smuoversi.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Fiorentina-Inter numero 93 in trasferta. Un trionfo la prima volta: 0-3 il 30 settembre 1928, poi però non certo così facile. Anzi: le maggiori vittorie sono viola, 32 contro 23, mentre dominano i pareggi ossia 37. I gol fatti sono 110, quelli subiti 136. Contando la sola Serie A la Fiorentina si è imposta in 29 circostanze, l’Inter in 21 con 35 segni X, 102 reti all’attivo e ben 126 incassate. Dato questo da non sottovalutare, perché negli ultimi dieci anni (undici partite fra campionato e Coppa Italia) solo una volta la porta è rimasta inviolata.

MALEDIZIONE CANCELLATA? – La storia dei precedenti tra Fiorentina e Inter vede, purtroppo, un’infinità di partite al Franchi con gol viola allo scadere. Anche in stagioni gloriose, come lo scudetto dei record (4-3 il 12 febbraio 1989) o il Triplete (2-2 il 10 aprile 2010). Poi c’è il grande scandalo, il 24 febbraio 2019 quando l’arbitro Rosario Abisso si inventò al 97′ un rigore per tocco di petto di Danilo D’Ambrosio scambiato per mano e confermato in maniera inaccettabile anche al VAR per il definitivo 3-3 di Jordan Veretout. Da lì la situazione è cambiata: dopo aver subito l’1-1 sempre all’ultimo da Dusan Vlahovic il 15 dicembre 2019 tre vittorie di fila. A cambiare l’inerzia Romelu Lukaku, al 119′ per l’1-2 negli ottavi di Coppa Italia il 13 gennaio 2021, poi 0-2 il 5 febbraio e 1-3 il 21 settembre sempre dell’anno scorso. Nei precedenti complessivi (anche in casa) 76 vittorie Inter, 49 Fiorentina e 58 pareggi, 283 gol fatti e 233 subiti.