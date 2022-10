Fiorentina-Inter: la Curva Fiesole prepara proteste e coreografia!

In attesa della partita di domani tra Fiorentina e Inter la Curva Fiesole annuncia con un comunicato ufficiale la protesta e la coreografia. Di seguito un estratto del comunicato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale.

IL COMUNICATO DELLA FIESOLE – La Curva Fiesole, uno dei principali gruppi del tifo organizzato viola, ha annunciato questo pomeriggio il prosieguo della protesta – in occasione di Fiorentina-Inter – contro le scelte prese dal questore di Firenze Maurizio Auriemma. Nelle precedenti trasferte i tifosi della Viola avevano deciso di entrare a partita già iniziata per dare un segnale importante. Le motivazioni alla base di queste azioni riguardano la decisione del questore di avviare il procedimento per il DASPO nei confronti di 25 ragazzi. Quest’ultimi sono parte di alcuni gruppi della curva viola. Per la partita di domani i tifosi della Fiesole hanno comunicato di essere presenti fin dall’inizio della gara per presentare una coreografia “simbolica” organizzata nelle ultime settimane. L’obiettivo è dare spettacolo, senza però dimenticare i problemi dei tifosi di Firenze.