Fiorentina, lo stato di forma in vista dell’Inter: solo due note positive

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 20.45 che vedrà contrapposte Inter e Fiorentina, nell’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A. I viola arrivano alla sfida reduci da un periodo non brillantissimo.

STATO DI FORMA – Rendimento non totalmente brillante, con due note positive però dalla Conference League. Questo lo stato di forma della Fiorentina che nelle ultime cinque gare disputate ha raccolto due sconfitte e un pareggio in campionato, ma due vittorie convincenti in Europa contro gli Hearts per 0-3 (in trasferta) e 5-1 (in casa). Considerando solo il campionato, la Fiorentina arriva dal pareggio per 1-1 in trasferta contro il Lecce e i due pesanti tonfi contro Lazio (0-4 all’Artemio Franchi) e Atalanta (a Bergamo). Per risalire all’ultima vittoria dei viola in Serie A bisogna tornare al 18 settembre, con il 2-0 in casa al Verona. Quella che troverà l’Inter domani sarà sicuramente una squadra agguerrita, a caccia di riscatto e di punti per migliorare la classifica.