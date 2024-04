Pavard, vantaggio su Bisseck per Inter-Empoli: ulteriore indizio dalla sosta

In vista di Inter-Empoli di questa sera, per quanto riguarda la difesa – come braccetto di destra – la scelta sembra orientata verso Benjamin Pavard, in vantaggio su Yann Bisseck. Un ulteriore indizio arriva dalla sosta.

BALLOTTAGGIO – Per la difesa di Inter-Empoli, a destra la scelta sembra essere orientata su Benjamin Pavard. Il francese è in vantaggio su Yann Bisseck, che dovrebbe quindi partire dalla panchina. Un ulteriore indizio arriva dalla sosta per le nazionali: se è vero che il tedesco è rimasto ad Appiano Gentile ad allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi, Pavard ha avuto un minutaggio limitato con la maglia della Francia. Tanto da non essere nemmeno sceso in campo nell’ultima sfida amichevole vinta per 3-2 contro il Cile di Alexis Sanchez. Un motivo in più per credere proprio che il tecnico non rinuncerà a lui dal primo minuto.