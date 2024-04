L’Empoli con Nicola ha ritrovato una via per giocarsi la salvezza

L’Empoli con Nicola ha trovato una nuova verve. Il tecnico ha impostato una squadra di lotta, camaleontica, che punta sulla fase difensiva e sui gol dell’acquisto di gennaio Niang.

TATTICA – Nicola per cercare una salvezza che sembrava impossibile ha modificato l’assetto tattico classico dell’Empoli. Così a fianco della difesa a quattro ha iniziato anche a sfruttare il reparto a tre. La squadra è camaleontica anche all’interno della stessa partita, partendo con un modulo ibrido che poi si adatta alle necessità. Per riassumere, il tecnico sfrutta il 3-5-2/3-4-3 se un centrocampista va a rafforzare l’attacco, o il 4-3-3/4-4-2. Gyasi è un elemento tatticamente importante con la sua capacità di adattarsi a entrambi i moduli. L’idea di gioco è conservativa, con baricentro basso e un approccio diretto al gioco, senza però buttare via il pallone nella prima impostazione.

STATISTICHE – L’Empoli con Nicola ha ritrovato slancio, ma nell’ultimo periodo ha vissuto una flessione: viene da 3 sconfitte consecutive, tutte per 1-0. Il punto di forza della squadra è la difesa, che con 43 reti al passivo è la migliore delle squadre coinvolte nella lotta salvezza. 23 di questi però sono arrivati in trasferta, sesta peggior difesa del campionato. Come tiri subiti però i toscani sono i secondi peggiori in A, non stupisce quindi che i portieri siano i migliori giocatori per rendimento. Attenzione ai calci piazzati: gli uomini di Nicola sono quarti per gol subiti in queste situazioni. Decisamente meno efficace l’attacco, che con 22 gol segnati è il peggiore in A. 13 di questi però sono arrivati in trasferta.

DETTAGLI – Nicola da quando è arrivato come portier ha puntato forte su Caprile, e risulta essere il migliore della squadra secondo i rating di Whoscored. Il giovane del Napoli è una risorsa anche in impostazione, in particolare coi suoi lanci lunghi. Il leader della difesa è Luperto, che mette qualità anche nella manovra. L’ex Napoli è primo per passaggi medi, con anche licenza di cercare linee verticali direttamente dalla difesa. Niang è la novità del mercato di gennaio. Nicola ci ha puntato fortemente, e l’ex Milan ha ripagato dando peso all’attacco (primo per tiri), e trovando 3 gol e un assist.