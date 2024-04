Sommer, quotazioni in calo: scelta orientata per Inter-Empoli – SM

Sembrava potesse giocare titolare Yann Sommer in Inter-Empoli dopo l’infortunio con la Svizzera. Secondo Sport Mediaset, però, la scelta sarebbe più orientata verso Emil Audero.

QUOTAZIONI IN CALO – Yann Sommer sembrava potesse scendere in campo da titolare questa sera, con il recupero dal problema alla caviglia sofferto in amichevole con la Svizzera. A ora, però, le sue quotazioni sono in calo. Nella rifinitura di ieri infatti il portiere nerazzurro non avrebbe dato le garanzie richieste, per questo ora la scelta per Inter-Empoli è orientata verso Emil Audero, che giocherebbe la sua seconda da titolare in Serie A dopo lo 0-4 di Lecce.