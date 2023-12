Napoli-Inter, Osimhen dal 1′ con una motivazione in più! Una novità – Sky

Napoli-Inter è una sfida delicata e importante sia per l’una che per l’altra squadra: mentre i Campioni d’Italia in carica stanno provando a risalire la classifica, i nerazzurri di Inzaghi vogliono riprendersi la vetta dopo la vittoria della Juventus sul campo del Monza. Intanto Mazzarri ha fatto la sua scelta in attacco e rivoluziona la difesa: di seguito le ultime novità, annunciate da Francesco Modugno su Sky Sport

RISPOSTA – Napoli-Inter vedrà uno scontro in attacco molto suggestivo, ovvero Lautaro Martinez contro Victor Osimhen. Secondo Francesco Modugno, il nigeriano sarà titolare: «Osimhen dovrebbe giocare titolare per rispondere a Lautaro Martinez, almeno così sembra dall’ultima rifinitura. Osimhen dà soluzioni differenti, ma in ogni caso ci sono Simeone e Raspadori pronti a scendere in campo. Il nigeriano quindi domani gioca dall’inizio contro l’Inter, unica grande alla quale non ha fatto gol».

RIVOLUZIONE IN DIFESA – Mazzarri sarà costretto a rivoluzionare il reparto arretrato: «Emergenza in difesa per Mazzarri, sarà sempre un 4-3-3 ma senza un esterno sinistro vero e proprio. Dunque il tecnico potrebbe effettuare una rivoluzione con Rrahmani e Ostigard al centro e Natan a sinistra. La novità è che non c’è ritiro, domattina la squadra si ritrova qui a Castel Volturno».

NAPOLI probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natal; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia