Dumfries al rientro dopo il ‘riposo’! Napoli-Inter banco di prova

Dumfries ha saltato Benfica-Inter per un affaticamento. Dopo il riposo forzato l’olandese è pronto a scendere in campo da titolare contro il Napoli: un banco di prova importante

BANCO DI PROVA – Dumfries, dopo aver saltato la sfida contro il Benfica, è pronto a tornare in campo. L’affaticamento muscolare è ormai alle spalle e l’olandese, pezzo fondamentale dello scacchiere di Inzaghi, scenderà in campo dal 1′ in Napoli-Inter nel big-match del Maradona che vale molto per gli equilibri in vetta alla classifica. Per Dumfries si tratta di un banco di prova notevole: di fronte si troverà Kvaratskhelia, una delle ali più talentuose e veloci non solo in Serie A ma anche nel panorama calcistico europeo. Un appuntamento da non fallire, anche alla luce dello “scivolone” nell’ultimo big match.

ERRORE – Contro la Juventus non è passato inosservato l’errore di Dumfries che ha poi portato all’1-0 della Juventus. Ma contro i bianconeri, errore a parte, l’olandese è apparso lontano parente da quello ammirato in questo inizio di stagione. Dumfries, contro il Napoli, ha l’occasione di ‘riscattare’ la brutta prova dell’Allianz Stadium provando a tornare decisivo, con gol o assist, per una vittoria che per l’Inter sarebbe importantissima.