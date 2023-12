Napoli-Inter, Inzaghi ritrova le certezze! Uno ha tre obiettivi – Sky

Napoli-Inter è l’attesissima sfida della quattordicesima giornata di Serie A, in programma domenica alle 20.45 al Maradona. I nerazzurri di Inzaghi, chiamati a rispondere alla vittoria della Juventus per effettuare il controsorpasso in classifica, tornano in formato campionato. Di seguito le ultime di Sky Sport

CERTEZZE – Napoli-Inter andrà in scena allo stadio Maradona domani (domenica) alle 20.45. Simone Inzaghi ritrova quasi tutti, eccetto Alessandro Bastoni e chiaramente Benjamin Pavard: «Nell’Inter rientrano tutti gli otto calciatori rimasti in panchina con il Benfica – afferma Andrea Pavanti -, dunque sarà un undici nerazzurro che al Maradona ritroverà le sue certezze. Oltre a Pavard, non ci sarà Bastoni che non seguirà la squadra a Napoli e rimane ad Appiano Gentile a lavorare. Dumfries invece ha recuperato e sarà regolarmente in campo dal 1′. In difesa de Vrij al centro e Acerbi sul centro-sinistra. In attacco ovviamente Lautaro Martinez e Thuram».

OBIETTIVI ANCHE PERSONALI – Paventi prosegue concentrandosi su capitano dell’Inter: «Lautaro Martinez è molto incisivo anche in trasferta ed è il vero trascinatore dell’Inter. L’argentino sta lavorando su più fronti per far vincere la seconda stella alla sua squadra, vincere per la prima volta la classifica cannonieri e magari impensierire quelli più abituati alla Scarpa d’Oro».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfreis, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez