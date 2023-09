Moviola Inter-Fiorentina: Marchetti ne grazia due, bene sul rigore

Inter-Fiorentina ha avuto Marchetti come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la seconda giornata di Serie A 2023-2024 e finito 4-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ostia Lido, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-FIORENTINA, PRIMO TEMPO – Matteo Marchetti voto 6. Non perfetto per quarantacinque minuti (intervallo compreso…), meglio nella ripresa: nel complesso della partita se la cava. Per mezz’ora succede poco a livello disciplinare, regolari le posizioni in occasione dell’1-0. Al 32’ Lautaro Martinez salta sulla destra Cristiano Biraghi che tocca con la mano, fallo evidente ma manca l’ammonizione visto che poteva entrare in area facilmente. Cinque minuti dopo protesta chiedendo un rigore Nicolas Gonzalez, ma Alessandro Bastoni lo sfiora soltanto e non c’è nulla sulla sua caduta. Il primo giallo è all’indirizzo di Luca Ranieri, al 39’ per un fallo sullo scatenato Marcus Thuram partito in campo aperto. Nel recupero del primo tempo pestone di Arthur a Nicolò Barella, giallo anche qui da manuale ma rimane nel taschino. Barella se la prende non poco, protesta sia quando si rialza sia a fine primo tempo e si prende lui il cartellino. Tutto questo dopo il duplice fischio che aveva rimandato le squadre negli spogliatoi: un’ammonizione del tutto evitabile che nasce da un errore precedente.

MOVIOLA INTER-FIORENTINA, SECONDO TEMPO – Splendida la palla di Thuram nello spazio per Lautaro Martinez, che segna il 2-0 partendo in posizione ampiamente regolare. Poco dopo rigore di Oliver Christensen su Thuram, travolge l’avversario con un intervento evidente e in ritardo. Giusto non dare sanzione disciplinare, vista la dinamica del fallo. Poco dopo il 3-0 ammonito Vincenzo Italiano, anche qui per proteste. Evitabili i cinque minuti di recupero alla fine, con il risultato in ghiaccio da oltre mezz’ora. Ma, come noto, ormai si recupera tutto.