Moviola Empoli-Inter: Marcenaro complica da solo una gara facile

Empoli-Inter ha avuto Marcenaro come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quinta giornata di Serie A 2023-2024 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Genova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA EMPOLI-INTER, PRIMO TEMPO – Matteo Marcenaro voto 5. Partita molto facile ma la gestisce molto male, a livello tecnico ma anche disciplinare. Con l’errore più grave dopo neanche quattro minuti, quindi con l’aggravante che fosse inizio gara: fallo su Hakan Calhanoglu evidente, dovrebbe dare vantaggio perché Marcus Thuram manda in porta Lautaro Martinez (partito prima di metà campo quindi in posizione regolare per forza) ma invece fischia fallo e nega all’Inter una clamorosa occasione da gol. Era solo lanciato verso Etrit Berisha. Manca poi un giallo ad Ardian Ismajli, che placca Lautaro Martinez: non dà nemmeno punizione, assurdo. Al 26’ nega ancora un fallo su Thuram, dalla ripartenza Francesco Acerbi ferma Stiven Shpendi e arriva il giallo. Ammonito anche Giuseppe Pezzella per proteste (33’), dopo un contrasto fra Ismajli e Lautaro Martinez sul quale aveva dato calcio d’angolo. Poco dopo segnerebbe l’Inter, ma sulla sponda di Davide Frattesi Thuram è in fuorigioco con mezza figura.

MOVIOLA EMPOLI-INTER, SECONDO TEMPO – Succede ben poco a livello disciplinare, con l’Empoli che poco prima del gol protesta per una leggerissima spinta in area ma non c’è niente. Al 62’ Youssef Maleh entra duro su Lautaro Martinez, si prende anche lui il giallo. Tre minuti dopo è Alessandro Bastoni a dover spendere il cartellino, trattenendo Tommaso Baldanzi su una ripartenza dei toscani. Nel finale nulla di particolare, con l’Inter che gestisce e l’Empoli con poche idee per pareggiare. Cinque minuti di recupero (forse ne poteva dare uno in meno ma dettagli), giocati undici contro dieci visto l’infortunio di Marko Arnautovic.