Mkhitaryan, problemi in Sassuolo-Inter: contro il Napoli sarà presente? – TS

Ieri sera l’Inter ha concluso il ciclo di amichevoli in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio. Per i nerazzurri contro il Sassuolo è arrivata un’altra vittoria, ma vi è stata anche un po’ di preoccupazione per Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è uscito a inizio secondo tempo dopo aver accusato un piccolo problema. Questa mattina Tuttosport ha riportato un aggiornamento sulle due condizioni in vista del Napoli.

PROBLEMA FISICO − Per l’Inter continuano ad arrivare buone notizie dalle amichevoli. Ieri sera contro il Sassuolo è arrivata la quarta vittoria in cinque partite disputate durante la fase di preparazione per la ripresa della stagione. I nerazzurri arrivano quindi al big match del 4 gennaio contro il Napoli con il morale alto e con una buona condizione fisica. Nell’amichevole contro gli emiliani vi è però stata anche un po’ di preoccupazione per le condizioni di Henrikh Mkhitaryan uscito in via precauzionale al 48′ del secondo tempo per un leggero problema fisico. Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, la sua presenza contro i partenopei non dovrebbe comunque essere in dubbio. l’Inter può quindi tirare un sospiro di sollievo e presentarsi alla ripresa del campionato con quasi tutta la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna