Lautaro Martinez, condizione fisica da verificare all’Inter: Inzaghi tranquillo – TS

Lautaro Martinez oggi tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile con l’obiettivo di iniziare la sua rincorsa verso la sfida del 4 gennaio contro il Napoli. Come sottolineato da Tuttosport, però, prima sarà da verificare la sua condizione fisica, ma mister Simone Inzaghi è tranquillo.

DA MONITORARE – L’entità del problema alla caviglia che ha condizionato (in negativo) le prestazioni di Lautaro Martinez con l’Argentina, non preoccupano particolarmente Simone Inzaghi. Oggi l’attaccante tornerà a disposizione della squadra ad Appiano Gentile, ma prima verrà sottoposto a qualche controllo fisico per capire il suo stato di forma e capire quanto tempo occorre per tirarlo a lucido dopo le fatica qatariote. Non dovrebbero esserci problemi nel riportarlo in forma in tempi brevi. Non fosse altro perché soltanto in gennaio i nerazzurri sono attesi in 7 partite in 25 giorni compreso il derby di Supercoppa a Riad che assegnerà il primo trofeo stagionale. Soltanto vedendolo nei prossimi allenamenti, Inzaghi capirà se potrà contare su Lautaro Martinez con il Napoli.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino