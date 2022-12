Dzeko segna ancora e punta il Napoli, la coppia Lautaro Martinez-Lukaku può attendere – TS

Edin Dzeko continua a segnare e trascina l’Inter a un’altra vittoria in queste amichevoli invernali. Il bosniaco smonta momentaneamente la “Lu-La” (la coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez) e punta dritto alla sfida con il Napoli: secondo Tuttosport ci sarà lui.

SEMPRE LUI – Un gol alla Reggina e uno al Sassuolo, Edin Dzeko mette le cose in chiaro anche nel giorno del ritorno di Lautaro Martinez ad a Milano (vedi QUI). L’attaccante bosniaco dal 13 novembre (giorno di Atalanta-Inter 2-3 con la sua doppietta) non si è più fermato. Ha continuato ad allenarsi regolarmente con l’Inter sin dal ritiro a Malta, a differenza di tutti gli altri attaccanti tra chi era infortunato e chi impegnato al Mondiale. Ha segnato contro la Reggina e ieri anche contro il Sassuolo, per lo 0-1 finale. In attesa del ritorno al 100% di Lautaro Martinez, sarà lui il primo titolare in attacco alla ripresa del campionato contro il Napoli, e farà coppia con Romelu Lukaku, che intanto ieri ha messo altri minuti (85) nelle gambe. La “Lu-La” dunque può attendere.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino