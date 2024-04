Milan-Inter, tanti stimoli in più. Rientrano due big – CdS

In vista del derby di Milano tra Milan e Inter in programma lunedì, Simone Inzaghi – come spiegato dal Corriere dello Sport – potrà contare su un gruppo allargato.

PRESENTI – Archiviato il pareggio contro il Cagliari, in vista del derby contro il Milan, Simone Inzaghi tornerà ad avere due pezzi da novanta come Lautaro Martinez e Benjamin Pavard. I due nella gara contro il Cagliari hanno scontato le rispettive giornate di squalifica. Nella partita tra Milan e Inter invece, non ci sarà nessuna squalifica nei nerazzurri. Ad essere disponibile anche Henrikh Mkhitaryan che da diffidato è uscito indenne dal match contro i sardi. Per questo finale di stagione, Simone Inzaghi potrà contare sull’intero gruppo a disposizione, con l’infermeria vuota di Appiano Gentile. In panchina ci sarà in più Juan Cuadrado: il colombiano è completamente recuperato dopo l’infortunio di inizio dicembre.

STIMOLO – Per l’Inter ci potrebbe essere un vantaggio mentale da tramutare poi in campo. E stiamo parlando – spiega il Corriere dello Sport – della possibilità di vincere per la prima volta nella storia uno scudetto nel derby di Milano. A seguire invece – anche a livello psicologico – la forza mentale potrebbe arrivare dai dai cinque derby consecutivi vinti nel 2023. Questa dei derby vinti potrà essere un’eredità preziosa su cui fare leva contro Rafael Leao e compagni che nell’anno scorso non sono mai riusciti a gioire. Lunedì sera la grande occasione di mettere la sesta vittoria consecutiva e allo stesso tempo entrare nella storia con il ventesimo scudetto e la seconda stella.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia