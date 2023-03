Marciniak arbitro di Porto-Inter: nei precedenti uno grosso in stagione

Marciniak sarà l’arbitro di Porto-Inter, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione polacca, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match dell’Estadio do Dragao.



I PRECEDENTI – Porto-Inter sarà la settima partita per Szymon Marciniak come arbitro dei nerazzurri. Seconda in questa Champions League, dopo il clamoroso 3-3 in casa del Barcellona del 12 ottobre. Lì negò un rigore per fallo di mano di Gerard Piqué e un’espulsione a Ousmane Dembélé per un bruttissimo fallo sulla tibia di Matteo Darmian. Ma il pari, come stasera, fu fondamentale per il passaggio del turno. Il conteggio vede equilibrio assoluto: due vittorie, due pareggi, due sconfitte. L’ultimo successo è uno dei ricordi più belli a livello europeo dopo il Triplete: il 5-0 allo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League del 17 agosto 2020. L’altro pari, invece, è sempre col Barcellona (1-1 al Meazza il 6 novembre 2018, gol di Malcom e Mauro Icardi).

LA PARTICOLARITÀ – Nei precedenti di Marciniak con l’Inter ce n’è uno molto insolito, relativo alla vittoria per 1-3 sullo Slavia Praga del 27 novembre 2019. Al 35′ contatto fra Peter Olayinka e Stefan de Vrij in area su un corner, l’azione prosegue e dopo ventidue secondi Romelu Lukaku farebbe lo 0-2. Il VAR lo richiama, Marciniak vede l’episodio al monitor e da gol assegna rigore per i cechi, segnato. Un episodio che non si vede molto spesso, dal gol a rigore contro, ma finale positivo.