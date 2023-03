Porto, scivolone social! Post pieno di stereotipi: Inter infastidita – TS

Fa rumore il post pubblicato dal Porto sui suoi canali social nella giornata. Il club lusitano ha presentato la sfida all’Inter con un post pieno di stereotipi sugli italiani. Il club nerazzurro, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, non ha gradito

CHIARIMENTO – Porto-Inter si gioca anche sui social. Nella giornata di ieri il club lusitano, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha pubblicato un’immagine di presentazione della gara. Una foto che ritrae un pizzaiolo con i baffi a bordo di una Vespa e con in mano una pizza. Un post ricco di stereotipi che, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, non è passato inosservato ed è stato poco gradito in casa Inter: il club nerazzurro, in occasione del consueto pranzo pre-match, chiederà un chiarimento.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino