Porto-Inter, Marciniak l’arbitro in Champions League: la designazione

Porto-Inter si giocherà martedì alle 21 ora italiana all’Estadio do Dragao: l’UEFA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023: ci sarà Szymon Marciniak della federazione polacca.



ARBITRO PORTO-INTER (martedì 14 marzo ore 21.00, andata 0-1)

CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO OTTAVI

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Assistenti arbitrali: Pawel Sokolnicki (Polonia) – Tomasz Listkiewicz (Polonia)

Quarto ufficiale: Pawel Raczkowski (Polonia)

Arbitro VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Assistente VAR: David Fernandez Borbalan (Spagna)