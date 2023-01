Lukaku variabile impazzita: Inzaghi scombina i piani? Un altro dubbio – Sky

Lukaku è ancora in dubbio in vista di Milan-Inter. Il belga ha svolto una parte di allenamento in gruppo (vedi articolo) e secondo le ultime di Matteo Barzaghi, intervenuto dagli studi di Sky Sport, vorrà dire la sua

VOGLIA – Romelu Lukaku continua a lavorare per poter andare almeno in panchina nella finale di Supercoppa italiana tra Milan e Inter. Matteo Barzaghi fa il punto sulle condizioni del belga: «Lukaku per buona parte oggi si è allenato con i compagni e poi ha svolto lavoro personalizzato, però la parte che ha svolto insieme alla squadra l’ha fatta in maniera superiore rispetto a ieri. Inzaghi decide domani ma conoscendo Lukaku e la voglia che ha, se sta bene di sicuro vorrà dire la sua. Mi hanno detto che sta sempre meglio, ma le chance di vederlo titolare non sono più del 30%».

UN DUBBIO – Barzaghi prosegue parlando dell’altro dubbio di Inzaghi: «Dumfries e Lukaku sarebbero titolari, ma per una questione fisica finora non lo sono stati. L’unico dubbio che manteniamo è Darmian/Dumfries a destra, a parte la variante impazzita Lukaku che può scombinare i piani. Oggi la coppia titolare in attacco è Dzeko-Lautaro Martinez, ma se andiamo a vedere quando Inzaghi riuscì a battere il Milan in Coppa Italia davanti giocavano Correa e Lautaro per non dare punti di riferimento».