Vieri: «Inter sa giocare a calcio! Dimostrato anche in Europa. Lukaku…»

Da ex attaccante nerazzurro, Christian Vieri ha fatto – in esclusiva per Tuttosport – il punto non solo sullo stato di forma e delle qualità dell’Inter di Simone Inzaghi, ma anche dell’assenza di Romelu Lukaku.

STATO DI FORMA – Christian Vieri ha elogiato l’Inter per il suo modo di giocare a calcio. Anche senza Romelu Lukaku. L’ex attaccante nerazzurro ha parlato in questi termini: «Per la Juventus l’alibi degli infortuni non può reggere. Anche l’Inter non ha praticamente mai avuto Lukaku, però che partita ha giocato contro il Napoli? La squadra di Inzaghi adesso non sta benissimo, ma sa giocare bene a calcio. Lo ha dimostrato in Europa».

Fonte: Tuttosport − Federico Masini