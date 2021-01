Lukaku, giallo dopo lite con Ibrahimovic in Inter-Milan: era diffidato

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Lukaku è stato ammonito nel corso di Inter-Milan, derby di Milano valido per i quarti di finale di Coppa Italia: era diffidato

AMMONIZIONE – Cartellino giallo pesante per Lukaku. Il centrocampista nerazzurro è stato ammonito al 45′ di Inter-Milan. Lite tra l’attaccante e Ibrahimovic che si infuria nel finale di primo tempo. L’attaccante nerazzurro subisce un fallo in ritardo da Romagnoli, poi lo svedese dice qualcosa a Romelu che si infuria. Giallo per entrambi. Per poco non scatta la rissa tra i due, con Lukaku che viene trattenuto a fatica dai compagni di squadra. Il belga, mai visto così furioso, salterà l’eventuale semifinale di Coppa Italia contro la vincente di Juventus-SPAL, quarto di finale in programma domani sera.