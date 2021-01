Meite: Â«Inter bella squadra, continuiamo cosÃ¬. Rissa? SuccedeÂ»

Meite: «Inter bella squadra, continuiamo così. Rissa? Succede»

Meité Milan

Soualinho Meite, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” all’intervallo di Inter-Milan di Coppa Italia con le squadre al riposo coi rossoneri in vantaggio

CONTINUARE COSI’ – Il centrocampista parla della prestazione nel primo tempo: «Abbiamo davanti a noi una bella squadra come l’Inter, ma noi ci siamo. E’ una partita intensa e dobbiamo continuare ad essere sicuri come ora. La rissa? Sono piccole cose che ci sono nel calcio, adesso ci riposiamo e rientriamo in campo con la stessa intensità»