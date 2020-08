Lukaku e il gol alle big, Atalanta ultima occasione in Serie A

Ultima giornata di Serie A, Atalanta-Inter. Lukaku ha la sua occasione per colmare una lacuna della sua stagione: il gol alle big.

SFIDA TRA BIG – Non solo l’Inter ha un problema negli scontri diretti con le squadre ai piani alti della classifica. Lo ha anche Lukaku, il suo leader designato. E forse non è un caso. Atalanta-Inter quindi diventa una sorta di test di fine anno. Per tutti i nerazzurri, ma in particolare per il belga.

GOL CERCASI – Il problema di Lukaku viene da lontano. Il centravanti ha sempre saputo fare gol, ma negli ultimi anni ha un blocco contro le big. Al Manchester United in due anni su 42 gol solo una è arrivata alle big, al Chelsea. E all’Inter ha confermato questi numeri: nessuna rete contro Lazio, Juventus e Atalanta, un gol alla Roma su rigore. Una coincidenza che per un giocatore da 29 gol stagionali fa per forza discutere.

OCCASIONE PER TUTTI – In questa prima stagione all’Inter Lukaku ha già rimosso molte delle etichette con cui è arrivato. Ma questa dei gol alle big è dura a morire. L’ultima partita a Bergamo è un’occasione ghiotta. In primo luogo perché è in trasferta, ossia dove il numero nove si trova meglio. Poi l’ultima partita lascia un ricordo lungo, per forza di cose. E si trasforma anche in una spinta positiva per il prossimo futuro.