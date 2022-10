Lukaku, cercasi più minuti. In Inter-Sampdoria punta un traguardo – TS

Per la partita di questa sera dell’Inter contro la Sampdoria la coppia d’attacco sarà ancora quella vista in Champions League: Lautaro Martinez-Edin Dzeko. Romelu Lukaku scalpita, è pronto a colpire anche questa volta dalla panchina.

PRESENZA 100 – Simone Inzaghi ha pochissimi dubbi sul duo d’attacco che giocherà nella sfida casalinga contro la Sampdoria. Lautaro Martinez ed Edin Dzeko sono pronti a partire dal primo minuto anche in questa occasione, per Correa probabilmente solo panchina. L’ex di giornata avrà la sua possibilità solo a partita in corso, così come Romelu Lukaku. Il belga è rientrato mercoledì dopo un paio di mesi e ha subito segnato al primo tiro. Un dolce ritorno per l’Inter, che però ora deve essere attenta a eventuali ricadute. Il reinserimento di Lukaku sarà graduale e per questo oggi l’attaccante partirà dalla panchina. Nel caso entrasse a partita in corso si profila per lui un maggiore minutaggio, si parla di più di 20 minuti. Lukaku questa sera toccherà le 100 presenze con la maglia dell’Inter, condite fino ad ora con 66 gol e soprattutto con lo Scudetto vinto con Antonio Conte.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport