Inter-Sampdoria, Stankovic deve scegliere fra 2 moduli! Dubbio difesa − TS

Manca sempre meno a Inter-Sampdoria. Stankovic deve scegliere fra due moduli: due attaccanti o il trequartista. Intanto è aperta anche una bagarre in difesa

GLI AVVERSARI − Sarà Inter-Sampdoria, il posticipo del sabato di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo di fila. Dejan Stankovic (vedi parole) è in dubbio fra due moduli: il 4-4-2 con Caputo e Gabbiadini insieme oppure il 4-2-3-1 con Sabiri dietro uno dei due. Anche in difesa, Deki dovrà sciogliere qualche riserva. Vivo il ballottaggio fra Ferrari e Amione per una maglia dal 1′, mentre l’ex Murillo è in fase di recupero. Partita sicuramente speciale per il serbo, per la prima volta da avversario dell’Inter come allenatore.

Fonte: Tuttosport − Marco Bisacchi