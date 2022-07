Lugano-Inter, da una ‘classicissima’ dell’estate inizia la stagione 2022-2023

Lugano-Inter avvia ufficialmente la stagione 2022-2023 dell’Inter. A poco più di sette settimane dall’ultima di campionato torna in campo la squadra di Inzaghi: appuntamento in Ticino alle 18.30.

IL DEBUTTO È UNA CONFERMA – Lugano-Inter è ormai diventato un appuntamento fisso nell’estate dei nerazzurri. È la quinta volta consecutiva che si gioca questa amichevole, la quarta al Cornaredo (più una ad Appiano Gentile, nel 2020). Un felice saluto alla nuova stagione, quello nel Canton Ticino, che fa da inaugurazione al 2022-2023. C’è da dimenticare quanto successo a maggio, col tricolore sfumato, ma soprattutto da riaccogliere Romelu Lukaku. Il belga ha già fatto un primo test nell’allenamento congiunto con la Milanese, ma oggi è la prima vera apparizione in pubblico dopo il grande rientro. L’Inter volta pagina e, a trentadue giorni esatti dall’esordio col Lecce, è pronta a iniziare un’annata si spera ricca di soddisfazioni.

CON QUALI NOVITÀ? – Simone Inzaghi sabato ha provato il 3-4-1-2, da capire se anche per Lugano-Inter ci sarà questa variante rispetto al 3-5-2 dello scorso anno (e del biennio con Antonio Conte). Nel caso potrebbe toccare di nuovo a Joaquin Correa trequartista. Spazio anche ai nuovi acquisti, ossia il portiere André Onana, il laterale Raoul Bellanova e il centrocampista Kristjan Asllani oltre al già citato Lukaku. Poi c’è anche Henrikh Mkhitaryan, che però è reduce da un infortunio e potrebbe essere (almeno inizialmente) preservato). Più qualche rientro dai prestiti, come Lucien Agoumé e Andrea Pinamonti. Il Lugano, allenato da Mattia Croci-Torti, nell’ultima stagione ha vinto la Coppa di Svizzera: non si aggiudicava un trofeo dal 1993. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17 il vero countdown a Lugano-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato al Cornaredo, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).