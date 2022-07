Lugano-Inter prima amichevole: dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Lugano-Inter è la prima amichevole estiva ufficiale in programma. La squadra di Inzaghi sarà protagonista in Svizzera contro i padroni di casa nella Lugano Supercup. Ecco tutte le informazioni utili su Lugano-Inter, per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

PRIMA AMICHEVOLE – La nuova Inter di Simone Inzaghi è pronta al debutto stagionale. Così come un anno fa, il primo impegno estivo è a Lugano (Svizzera). Si va in campo per la Lugano Supercup, presso lo Stadio “Cornaredo”, contro la squadra di casa. L’appuntamento è fissato per domani – martedì 12 luglio – a partire dalle ore 18:30, quando è previsto il fischio d’inizio. In realtà Lugano-Inter inizierà già dalle 18:00, anche su Inter-News.it, con tutti i contenuti del pre-partita a precedere la diretta LIVE testuale. E continuerà anche oltre le 21:00, con il post-partita, fatto di approfondimenti e interviste. Trattandosi di un’esclusiva Sportitalia, la partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Oltre a poterla seguire comodamente in TV, Lugano-Inter verrà trasmessa anche in streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com). E potrà essere seguita LIVE on demand anche sulla App di Sportitalia, ma anche attraverso altre piattaforme (Google Chromecast, Amazon FireStick, Android TV, Google Chromecast e Rakuten TV). Non solo Lugano-Inter in settimana: nel weekend è prevista la seconda amichevole nerazzurra pre-stagionale. Di seguito il calendario completo con tutti gli impegni estivi dell’Inter di Inzaghi dettagliati (vedi articolo se non visualizzi il link).

