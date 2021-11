Lozano prende il posto di Politano. Spalletti si affida all’uomo più discusso – CdS

Lozano prenderà il posto di Politano, assente causa Coronavirus (Covid-19). Il messicano in questi giorni è stato il giocatore azzurro più discusso a causa di qualche dichiarazione.

IL SOSTITUTO – Lozano prenderà il posto dell’indisponibile Politano. Il messicano è rientrato in gruppo solo ieri mattina dopo un viaggio estenuante cominciato mercoledì in Canada e terminato venerdì sera a Napoli, via Messico e Parigi. Luciano Spalletti ieri ha parlato con l’attaccante per capire le sue condizioni fisiche e le sue sensazioni, sebbene i riscontri siano stati positivi, è inevitabile un’altra valutazione a ridosso della partita. Da considerare, inoltre, anche l’infortunio di Ounas. Qualora il messicano non dovesse essere al 100%, uno tra Zielinski o Elmas potrebbe adattarsi al ruolo. Lozano, inoltre, in questi giorni è stato l’uomo più discusso per alcune dichiarazioni relative al suo futuro: «Mi piacerebbe andare in un club più grande».

Fonte: Corriere dello Sport