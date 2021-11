Bagni: «Inter-Napoli, ci sarà da divertirsi! Vinceranno gli azzurri 3-2»

Salvatore Bagni, doppio ex di Inter e Napoli, in un’intervista rilasciata su TuttoSport si dice tifoso azzurro e, secondo lui, vinceranno contro i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Salvatore Bagni parla di Inter-Napoli facendo complimenti sia a Spalletti che a Inzaghi, ma solo il primo, a detta sua, avrà la meglio questa sera: «Oggi entrambe le squadre proveranno a giocare a calcio, nel DNA hanno la voglia di fare la partita. Ci sarà da divertirsi. Quella che rischia di più è l’Inter: se il Napoli dovesse vincere e portarsi a +10, forse i nerazzurri si concentrerebbero maggiormente sulla Champions League. La squadra campana sta facendo benissimo, nonostante nella storia ci siano state tante rimonte, recuperare punti a questo Napoli sarebbe difficilissimo. Spalletti è entrato subito in sintonia con tutti i calciatori. Si è esposto immediatamente, facendo capire che sarebbero punti arrivare lontanissimo, competendo per lo scudetto. Dallo scorso agosto ho indicato loro come favoriti perché sono stati l’unica squadra che non ha cambiato nulla e ha inserito Anguissa. Come finirà la partita? Vince 3-2 il Napoli, la mia squadra del cuore sono loro».

I NERAZZURRI – Bagni parla in particolare dei nerazzurri: «Inzaghi è un allenatore che fa giocare bene, anzi benissimo le sue squadre. Nella Lazio ha portato a casa dei trofei e ora per alcuni episodi ha perso punti. Sono convinto che se passasse il girone di Champions come penso, potrà fare molta strada anche in Europa. L’Inter avrebbe meritato di vincere a Roma con la Lazio e pure contro la Juventus, si tratta di cinque punti preziosissimi».

Fonte: TuttoSport