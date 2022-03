Liverpool-Inter, sono due i giocatori che Klopp deve valutare per martedì

Poco più di quarantotto ore a Liverpool-Inter e rimangono due dubbi per Klopp. Da qui alle 21 di martedì il manager tedesco dovrà valutare un paio di giocatori rimasti fuori ieri col West Ham (vedi articolo).

IN BILICO – Nel Liverpool c’è da capire se potranno essere della partita contro l’Inter il centrocampista Thiago Alcantara e l’attaccante Roberto Firmino. Il primo si è infortunato una settimana fa, nel riscaldamento della finale di Carabao Cup contro il Chelsea, il secondo non gioca dal match d’andata per un problema muscolare. Si pensava che potessero tornare col West Ham ieri, ma alla fine non erano a disposizione. Con loro fuori anche il difensore Joel Matip, ma per lui si tratta di influenza (con tampone negativo) e quindi appare un qualcosa di più facile da risolvere. La vigilia di Liverpool-Inter, con la conferenza stampa di Jurgen Klopp in particolare (vedi articolo), darà probabilmente il responso sul recupero di entrambi.