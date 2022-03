Teotino: «Inter, calo di condizione. Cinque gol? Avversario conta»

Intervenuto a 90esimo Minuto in qualità di opinionista, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato della vittoria dell’Inter contro la Salernitana e dei cinque gol segnati dai nerazzurri.

VITTORIA ‘FACILE’ – Gianfranco Teotino ha analizzato il possibile calo di condizione avuto dall’Inter, per poi parlare della vittoria sulla Salernitana: «C’è stato un calo di condizione generale, magari anche calcolato perché a gennaio e febbraio avere un calo ha meno impatto. L’Inter ha fatto in un’ora tutti i gol del mese di febbraio. Evidentemente c’è fiducia, certo, ma tanto anche l’avversario. La Salernitana non ha attaccato e pressato, cosa che i nerazzurri avevano sofferto nelle altre squadre affrontate. In Serie A non era mai successo che una stessa partita finisse 5-0 sia all’andata, sia al ritorno».