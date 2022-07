Lecce, termina il ritiro in Trentino: la preparazione (vista Inter) cambia location

Dopo preparazione pre-stagionale in Trentino, il Lecce – con l’allenamento di questa mattina – ha comunicato la fine della prima fase del ritiro. Due giorni di riposo e poi cambio di location, in vista della prima gara di campionato contro l’Inter.

RITIRO E RIPOSO – Con l’allenamento di questa mattina, è terminata la fase del ritiro precampionato in Trentino per il Lecce di Baroni. Il tecnico ha ora concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori, prima della ripresa della preparazione lunedì 18 luglio, nel pomeriggio. I salentini torneranno ad allenarsi in Puglia, presso il Centro Sportivo Deghi Center di San Pietro in Lama. Al lavoro anche e soprattutto per la prima di campionato, contro l’Inter.