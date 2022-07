Sconcerti: «Inter già forte, ma con un problema. Ora sembra risolto»

Il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, dove ha commentato il mercato dell’Inter e non solo. Nello specifico, si è soffermato sulla completezza della rosa nerazzurra.

ROSA COMPLETA – Mario Sconcerti ha commentato con queste parole il mercato – fin qui – dell’Inter: «Era già forte anche la rosa dello scorso anno, il problema era nei sostituti che non erano all’altezza. Quest’anno mi sembra più completa, credo si sia rinforzata molto, lasciando fuori il prestito di Lukaku. Inter e Juventus in questo mercato, per ora, hanno fatto più di altre. Ritengo molto importante la partenza di Koulibaly da Napoli, è impensabile che non avrà conseguenze. Vedremo come reagirà la squadra».