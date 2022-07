Bremer, Inter ha bisogno di stringere: un rischio da evitare – Sky

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti, l’Inter ha intenzione di stringere i tempi per Gleison Bremer. Il tutto anche per evitare il rischio di un rilancio della Juventus dopo la cessione di de Ligt.

FATTORE TEMPO – Per Gleison Bremer è arrivato il momento di chiudere. Questo il punto della situazione dell’esperto di calciomercato Luca Marchetti: «L’Inter sa che da tempo ha l’accordo con il giocatore. Dallo stesso tempo sta cercando l’accordo definitivo con il Torino. È arrivato il momento di chiudere, anche senza aspettare l’uscita di Milan Skriniar. Chiaramente avrebbero voluto vendere prima lo slovacco per avere una maggiore disponibilità di movimento. Ma se aspettano troppo, il rischio è che la Juventus incassi per de Ligt e possa rilanciare per il giocatore. Il Torino non può temporeggiare troppo, perché c’è bisogno di completare la squadra con i soldi di Bremer. Il fattore tempo ha una funzione fondamentale nel mercato».