Lecce-Inter, da domani la vendita dei biglietti col ‘solito’ caro prezzi in ospiti

Lecce-Inter si avvicina: sabato 13 agosto il debutto in Serie A alle ore 20.45 al Via del Mare. Domani però comincia la vendita dei biglietti, che per il settore ospiti avrà (come troppo spesso succede) un costo abbastanza alto.

IL RINCARO – Chi volesse assistere a Lecce-Inter al Via del Mare certo non potrà farlo a prezzi popolari. Da domani via alla vendita dei biglietti (vedi articolo), dove il prezzo più basso è 60 euro. Anche per il settore ospiti. Come troppo spesso accade per certe partite le società aumentano non poco la richiesta, consapevoli che tanto andranno venduti, ed eccedono col costo per i tifosi della squadra in trasferta. Il Lecce ha già raggiunto il record di abbonamenti per la nuova stagione, attorno a diciannovemila. Il Via del Mare ha poco più di quarantamila posti, è scontato come tanti saranno anche dell’Inter ed è probabile il tutto esaurito. Ma per il 13 agosto non c’è da sperare a un Lecce-Inter con biglietti “economici”.