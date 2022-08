Lecce-Inter, definita la vendita biglietti anche settore ospiti: le informazioni

Lecce-Inter è il primo impegno dei nerazzurri, sabato 13 agosto alle ore 20.45: la società salentina, sul proprio sito, ha appena comunicato le informazioni sulla vendita dei biglietti anche per il settore ospiti.

LECCE-INTER, I BIGLIETTI – “L’U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 10 di sabato 6 agosto, saranno in vendita i biglietti per la gara del campionato di Serie A TIM 2022/2023 Lecce-Inter in programma sabato 13 agosto ore 20.45 allo stadio Via del Mare.

BIGLIETTI LECCE-INTER



Poltronissima 250,00 €

Tribuna Centrale Superiore 200,00 €

Tribuna Centrale Inferiore 130,00 €

Tribuna Est 100,00 €

Curva Sud 60,00 €

Settore Ospiti 60,00 €

PREZZI E MODALITÀ DI ACQUISTO BIGLIETTI TIFOSI OSPITI

I biglietti del Settore Ospiti (1.075 posti) potranno essere acquistati al costo di € 60,00 TARIFFA UNICA

La prevendita terminerà alle ore 19 di venerdì 12 agosto.

L’U.S. Lecce comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

Parcheggio Tifosi Ospiti. È prevista in forma permanente, all’interno dell’area prospiciente la porta N. 7 (Distinti Sud /Est / settore Ospiti), l’istituzione di una zona di parcheggio riservata agli autobus ed ai veicoli dei tifosi ospiti con ingresso ed uscita dalla S.P. 364 San Cataldo – Lecce.

PUNTI VENDITA

– Rete Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.com) e online registrandosi sul sito www.vivaticket.com.

Si consiglia di optare per il formato digitale da scaricare sul proprio cellulare onde evitare malfunzionamenti ai tornelli dovuti alla qualità della stampa su carta”.

Fonte: uslecce.it