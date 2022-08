De Ketelaere: «Numero 90 come Lukaku? Ecco perché l’ho scelto»

Per De Ketelaere oggi conferenza stampa di presentazione da nuovi giocatore del Milan. Il classe 2001 ha scelto in rossonero il numero 90, lo stesso preso dal connazionale Lukaku all’Inter: inevitabile una domanda in merito.

UNO COME L’ALTRO – Charles De Ketelaere domani debutterà con il Milan, nell’amichevole contro il Vicenza. Il trequartista lo farà col numero 90, scelto anche per la sua esperienza in rossonero. Una particolarità “da derby” che non è passata inosservata: «Il numero 90 come Romelu Lukaku? L’ho già usato al Club Brugge, non è molto importante. Ma l’ho avuto, mi ha portato successi e ho deciso di tenerlo».