Lautaro Martinez torna dal 1′, a digiuno da diverse partite: Udine per sbloccarsi – CdS

Anche Lautaro Martinez torna a giocare da titolare in Udinese-Inter, una partita per niente da sottovalutare. L’argentino non segna da quattro gare. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la squadra ha bisogno soprattutto dei suoi gol.

DA TITOLARE – Soprattutto in assenza di Romelu Lukaku, l’Inter ha bisogno della continuità di Lautaro Martinez. A secco da quattro gare, l’argentino contro l’Udinese tornerà a guidare l’attacco nerazzurro. Non che il livello delle sue prestazioni sia calato, ad esempio con il Torino è stato uno dei pochi a reggere il timone, permettendo poi di arrivare alla zampata decisiva di Brozovic al 90’, ma ora servono i suoi gol. Serve una conferma importante, e la sfida di domani con l’Udinese, in questo senso, sembra davvero l’ideale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno