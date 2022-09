Lukaku vicino al ritorno. Contro l’Udinese scelta fatta anche in attacco – CdS

Romelu Lukaku è sempre più vicino al ritorno in campo. Intanto contro l’Udinese, l’Inter dovrà ancora affidarsi ad altri giocatori. Secondo il Corriere dello Sport, ecco chi farà coppia con Lautaro Martinez (che ritorna da titolare).

IN ATTACCO – Romelu Lukaku, che intanto non è stato convocato dal Belgio per le partite di Nations League, dopo la sosta tornerà a disposizione di Simone Inzaghi. Peraltro, c’è da inseguire un doppio obiettivo: rimetterlo in forma dal punto di vista fisico, ma anche integrarlo al meglio nell’impianto di gioco di Inzaghi. Prima però, l’Inter dovrà vedersela con l’Udinese, intanto, il tecnico nerazzurro dovrà affidarsi ancora una volta a Edin Dzeko, che farà coppia con Lautaro Martinez. Il bosniaco è sicuramente in forma migliore, anche psicologica, rispetto a Correa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno