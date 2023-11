Juventus, tre assenti contro l’Inter (+2): le ultime su Locatelli – Sky

Mancano sempre meno giorni a Juventus-Inter, derby d’Italia che mai come in questo momento, vale il primo in Serie A anticipando una possibile lotta scudetto. Il big match, però, sarà caratterizzato dai tanti indisponibili per entrambe le squadre. Ecco il punto della situazione in casa bianconera, nello specifico sulle condizioni di Manuel Locatelli.

INDISPONIBILI – La situazione centrocampo è quella che più preoccupa Massimiliano Allegri in questo momento. Nonostante il recupero di Fabio Miretti e Weston McKennie (entrambi si candidano per una maglia da titolare), sono altri gli assenti nella stessa zona del campo. Tolte le assenze per fattori extracampo di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, squalificati rispettivamente per doping e calcio scommesse, al tecnico bianconero tocca fare la conta dei giocatori a disposizione. Altro assenza sicura riguarda Danilo, che non ancora fuori dai giochi dopo la lesione muscolare riportata con la Nazionale brasiliana lo scorso ottobre. Timothy Weah è l’altro giocato non a disposizione per la sfida contro l’Inter, per lui un risentimento alla coscia destra. La terza assenza sicura dovrebbe essere quella di Manuel Locatelli. Capitano nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari data l’assenza di Danilo, ha riportato una frattura alla decima costola ed è molto difficilmente che riuscirà a recuperare in tempo per la sfida di domenica.