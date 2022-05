Juventus-Inter, Morata in coppia con Vlahovic. Dubbi a centrocampo – TS

Juventus-Inter è in programma domani sera. La sfida vale la conquista della Coppa Italia. Allegri, per il match dell’Olimpico, si affiderà alla coppia d’attacco Morata-Vlahovic. Le ultime dal Tuttosport

PROBABILE – Juventus ed Inter si sfideranno domani sera allo stadio Olimpico: in palio la Coppa Italia. Per la sfida, Massimiliano Allegri, si affiderà ad Alvaro Morata in attacco: lo spagnolo infatti, secondo Tuttosport, è il favorito per far coppia con Vlahovic nel 4-4-2 disegnato dal tecnico bianconero. In caso di 4-2-3-1, lo spagnolo sarebbe dirottato sulla fascia sinistra, con Dybala e Cuadrado a completare il terzetto dietro all’attaccante serbo. Difficile però, spiega il quotidiano, che Allegri utilizzi tutte le sue armi offensive dall’inizio: è probabile che uno fra il colombiano e l’argentino possa partire dalla panchina. A centrocampo, sicuri del posto, Rabiot e Zakaria con Locatelli, Miretti ed Arthur dietro nelle gerarchie. In difesa due certezze: Perin in porta e Danilo sulla destra.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini