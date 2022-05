Mancini in ‘missione’ ieri al derby Primavera tra Inter e Milan – CdS

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ieri ha pareggiato 2-2 contro il Milan venendo beffata nel finale. Ad assistere al derby anche due ospiti d’eccezione: il ct della Nazionale Roberto Mancini e il suo collaboratore Lele Oriali. I due erano in ‘missione’.

MISSIONE – Qual era lo scopo della presenza del ct Mancini e del suo fidato collaboratore Lele Oriali al derby Primavera tra Inter e Milan? Semplice, visionare i fratelli Carboni. Franco e Valentin infatti sono due dei giovani più interessanti del campionato Primavera e l’Italia pensa a chiamarli e convocarli. I due sono stati già chiamati dal ct Scaloni con l’Argentina ma non hanno ancora esordito in una gara ufficiale con l’Albiceleste. Mancini e Oriali, come spiega il Corriere dello Sport, puntano a chiamarli per convincerli ad unirsi alla causa azzurra, se non entrambi, almeno uno dei due. Avendo il doppio passaporto e non avendo debuttato ufficialmente con l’Argentina, è ancora possibile. Sicuramente sarebbe un doppio colpo di alto livello viste le qualità dei due fratelli Carboni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti