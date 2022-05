Juventus-Inter, quante leggende in tribuna per la finalissima – CdS

L’Inter oggi raggiungerà, dopo la rifinitura, Roma. Domani alle 21 infatti i nerazzurri affrontano la Juventus nella finale di Coppa Italia. Ad assistere al match sugli spalti dell’Olimpico tantissime ex leggende del calcio.

OSPITI – Non capita tutti i giorni di giocare una finale di Coppa Italia e non capita tutti i giorni di poter ammirare sugli spalti dell’Olimpico tante leggende del calcio così, tutte insieme. Domani per l’atto conclusivo della coppa nazionale tra Juventus e Inter, ci saranno sugli spalti, come riporta il Corriere dello Sport, ben 25 leggende del calcio italiano. Totti, Vieri, Ferrara, Toni, Di Biagio, Candela sono solo alcuni dei nomi che saranno presenti. Oltre a loro presenti anche i vertici del calcio e dello sport in Italia come Gravina, presidente Figc.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti