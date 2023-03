Inzaghi (non da solo) presenta Porto-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Porto-Inter, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare in vista del decisivo incrocio europeo. Porto-Inter è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-0 pesantissimo firmato Romelu Lukaku tre settimane fa. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 21 all’Estadio do Dragao nella classica conferenza stampa di vigilia, assieme a un giocatore da definire. Appuntamento dallo stadio che ospiterà il match a partire dalle ore 20, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi e del giocatore. Alle 12 l’allenamento ancora alla Pinetina, mentre alle 14.15 sempre all’Estadio do Dragao parlerà il tecnico di casa Sérgio Conceiçao pure lui con un calciatore (tutti gli orari sono quelli italiani).